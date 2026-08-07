Dnevni horoskop, Škorpion, 07. 08. 2026.

Ljubav: Jedna skrivena emocija bit će dovedena na površinu bez mogućnosti ponovnog potiskivanja. U vezama će biti pojačana privlačnost, ali i potreba za potpunom iskrenošću. Slobodnim Škorpionima bit će vraćena osoba koja još nije rekla svoju posljednju riječ.

Posao: Na poslovnom planu bit će otkriven podatak koji može promijeniti odnos snaga. Nečije stvarne namjere postat će jasne kroz naizgled bezazlenu pogrešku. Financijska odluka bit će donesena u tišini, ali će njezini rezultati uskoro postati vrlo vidljivi.

Zdravlje: Emocionalni intenzitet bit će snažno odražen na fizičko stanje. Moguća je napetost u donjem dijelu trbuha ili osjećaj iscrpljenosti bez jasnog razloga. Tijekom večeri bit će pokrenut proces unutarnje obnove i oslobađanja od nagomilanog tereta.