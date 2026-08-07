Dnevni horoskop, Strijelac, 07. 08. 2026.

Ljubav: U ljubavnom životu bit će otvoreno pitanje budućnosti odnosa. Partnerova izjava mogla bi iznenaditi, ali će istodobno biti probuđen osjećaj uzbuđenja. Slobodnim Strijelcima bit će omogućeno poznanstvo s osobom koja dolazi iz drugačijeg grada, kulture ili životnog okruženja.

Posao: Jedan ambiciozan plan bit će pokrenut brže nego što je bilo predviđeno. Podrška će biti pružena iz smjera odakle se nije očekivala. Financijski rizik bit će prisutan, ali će se istodobno pojaviti mogućnost znatno većeg dobitka.

Zdravlje: Bit će prisutna snažna potreba za kretanjem i promjenom prostora. Kukovi, bedra ili donji dio leđa mogli bi biti osjetljiviji na napor. Dobro raspoloženje bit će vraćeno kroz vijest koja će probuditi optimizam i želju za novim iskustvima.