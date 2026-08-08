Dnevni horoskop, Bik, 08. i 09. 08. 2026.

Ljubav: Osjećaj sigurnosti bit će stavljen na kušnju zbog neočekivane promjene tuđeg ponašanja. Ono što je smatrano hladnoćom moglo bi se pokazati kao prikrivena nesigurnost. U stabilnim odnosima bit će otvoren prostor za nježnost koja je dugo bila odgađana.

Posao: Financijska tema ponovno će biti stavljena u središte pozornosti. Bit će uočeno da je određeni trud bio podcijenjen, ali će se uskoro pojaviti prilika za pravedniju nadoknadu. Jedan plan koji se činio presporim mogao bi početi donositi prve vidljive rezultate.

Zdravlje: Napetost će se najviše osjećati u području vrata, ramena ili leđa. Organizam će tražiti odmak od buke, obveza i pretjeranog razmišljanja. Mirniji dio vikenda donijet će osjetno poboljšanje raspoloženja i unutarnje stabilnosti.

Snovi i vizije: U snovima bi se mogli pojavljivati stari domovi, predmeti ili osobe iz prošlosti. Na taj će način biti pokrenuta tema nečega što još nije potpuno emocionalno završeno. Predosjećaj povezan s novcem ili obiteljskim pitanjem mogao bi se pokazati važnim.