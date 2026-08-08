Dnevni horoskop, Blizanci, 08. i 09. 08. 2026.

Ljubav: Tijekom vikenda bit će izgovorene riječi koje će promijeniti ton jednog odnosa. Flert će se pojaviti ondje gdje je dosad postojala samo prijateljska komunikacija. Zauzeti Blizanci mogli bi biti iznenađeni partnerovim priznanjem koje će istodobno izazvati znatiželju i nemir.

Posao: Nekoliko ideja bit će povezano u cjelinu koja će djelovati obećavajuće. Bit će primljena poruka ili obavijest povezana s budućim angažmanom. Ipak, iza privlačne ponude mogla bi biti skrivena pojedinost koja će tek naknadno biti otkrivena.

Zdravlje: Mentalna aktivnost bit će pojačana, zbog čega će opuštanje biti otežano. Umor se možda neće odmah osjetiti, ali će tijelo slati znakove kroz nemiran san ili promjenjivu koncentraciju. Do nedjelje navečer bit će uspostavljen bolji unutarnji ritam.

Snovi i vizije: Snovi će sadržavati poruke, brojeve, telefonske pozive ili nepoznate glasove. Pojedini detalji mogli bi se ponavljati dovoljno često da privuku posebnu pozornost. Intuitivno će biti naslućeno tko govori iskreno, a tko samo pokušava ostaviti određeni dojam.