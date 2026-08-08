Dnevni horoskop, Rak, 08. i 09. 08. 2026.

Ljubav: Duboke emocije bit će potaknute susretom, uspomenom ili neočekivanim pitanjem. U jednom odnosu bit će razotkriveno koliko je toga ostalo neizgovoreno. Slobodni Rakovi mogli bi osjetiti snažnu povezanost s osobom koja će djelovati neobično poznato.

Posao: Razmišljat će se o sigurnosti, dugoročnim planovima i stabilnijem izvoru prihoda. Bit će potvrđeno da strpljenje u jednom procesu nije bilo uzaludno. Informacija povezana s obitelji, nekretninom ili radom od kuće mogla bi otvoriti novu mogućnost.

Zdravlje: Osjetljivost organizma bit će pojačana, osobito na promjene raspoloženja i atmosferu u okolini. Bit će potrebna veća količina odmora nego inače. Emocionalno rasterećenje donijet će i primjetno poboljšanje tjelesne energije.

Snovi i vizije: Snovi će biti intenzivni, slikoviti i prožeti simbolima vode. Njima bi mogla biti otkrivena potisnuta želja ili strah koji već dugo djeluje iz pozadine. Jedna vizija mogla bi djelovati gotovo proročanski, osobito ako se u njoj pojavi član obitelji.