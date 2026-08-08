Dnevni horoskop, Škorpion, 08. i 09. 08. 2026.

Ljubav: Skrivena osjećanja bit će snažnija nego što će se na prvi pogled činiti. Tijekom vikenda mogla bi biti otkrivena tajna, stara poruka ili trag nečije prikrivene naklonosti. U postojećim odnosima bit će pojačana strast, ali i potreba za potpunom iskrenošću.

Posao: Informacija koja je dosad bila zadržavana mogla bi konačno postati dostupna. Bit će shvaćeno tko podržava određeni plan, a tko ga pokušava usporiti. Financijska prilika mogla bi se pojaviti kroz posao koji uključuje povjerljivost, istraživanje ili tuđe resurse.

Zdravlje: Energija će biti duboka, ali promjenjiva. Potisnute emocije mogle bi se odraziti kroz nesanicu, napetost ili osjećaj unutarnjeg pritiska. Nakon jednog iskrenog suočavanja bit će osjetno snažno olakšanje.

Snovi i vizije: Snovi će biti misteriozni, simbolični i gotovo filmski. U njima bi se mogli pojaviti podrumi, zaključane prostorije, zmije ili duboka voda. Njima će biti razotkriveno ono što je u budnom stanju pokušavano potisnuti.