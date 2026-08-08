Dnevni horoskop, Djevica, 08. i 09. 08. 2026.

Ljubav: Sitnice će tijekom vikenda imati veću emocionalnu težinu nego velike riječi. Bit će primijećeno tko pokazuje osjećaje djelima, a tko ostaje samo na obećanjima. Jedan razgovor mogao bi donijeti olakšanje, ali i otvoriti mogućnost neočekivane bliskosti.

Posao: U mislima će biti analizirani detalji nedovršenog zadatka ili buduće suradnje. Bit će pronađeno rješenje za problem koji se do sada činio nepotrebno složenim. Moguća je i vijest vezana uz dokument, prijavu, ugovor ili administrativni postupak.

Zdravlje: Probavni sustav mogao bi osjetljivije reagirati na stres i promjene u dnevnom ritmu. Bit će naglašena potreba za jednostavnošću i urednijim rasporedom. Osjećaj lakoće vratit će se nakon emocionalnog ili fizičkog rasterećenja.

Snovi i vizije: Snovi će sadržavati mnoštvo detalja koji će se isprva činiti nepovezanima. Tek nakon buđenja mogla bi biti prepoznata jasna poruka skrivena u njima. Intuicijom će biti uočena pogreška ili propust prije nego što postane ozbiljniji problem.