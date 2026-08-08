Dnevni horoskop, Vaga, 08. i 09. 08. 2026.

Ljubav: Ravnoteža u odnosima bit će narušena, ali samo kako bi se pokazalo što više nije pravedno. Bit će otkriveno da jedna osoba osjeća mnogo više nego što je dosad pokazivala. Slobodne Vage mogle bi se naći između poznate privlačnosti i potpuno nove mogućnosti.

Posao: Suradnja koja je bila neizvjesna mogla bi dobiti povoljniji smjer. Bit će zatraženo mišljenje ili podrška u vezi s važnom odlukom. Financijski dogovor izgledat će obećavajuće, ali će konačna potvrda vjerojatno biti odgođena.

Zdravlje: Unutarnja napetost bit će prikrivena mirnim ponašanjem. Organizam bi mogao reagirati kroz umor, osjetljivost kože ili nelagodu u donjem dijelu leđa. Tijekom nedjelje bit će vraćen osjećaj sklada i emocionalne lakoće.

Snovi i vizije: U snovima će se pojavljivati ogledala, dvije osobe ili raskrižja. Njima će biti prikazana odluka koja se više neće moći dugo odgađati. Jedan intuitivni dojam o ljubavnom odnosu mogao bi se vrlo brzo potvrditi.