Dnevni horoskop, Ovan, 10. 08. 2026.

Ljubav: Neočekivana poruka mogla bi probuditi osjećaje za koje se vjerovalo da su odavno utišani. U postojećim odnosima bit će razotkrivena tema koja je neko vrijeme bila prešućivana. Nakon početne napetosti bit će stvoren prostor za veću bliskost i iskrenost.

Posao: Od Ovna će se očekivati brza reakcija na promjenu koja nije bila najavljena. Raniji trud bit će primijećen upravo u trenutku kada se bude činilo da je ostao nezapažen. Jedna poslovna odluka mogla bi otvoriti vrata ozbiljnijoj odgovornosti.

Zdravlje: Pojačana energija bit će praćena povremenim osjećajem unutarnjeg nemira. Umor će se pojaviti tek pred kraj dana, nakon razdoblja velike aktivnosti. Posebna osjetljivost mogla bi biti primijećena u području glave i vrata.