Dnevni horoskop, Jarac, 08. i 09. 08. 2026.

Ljubav: Emocije će biti pokazane suzdržano, ali će njihova dubina biti teško zanemariva. Jedan odnos mogao bi tijekom vikenda prijeći u ozbiljniju fazu. Slobodnim Jarcima bit će privučena osoba koja djeluje stabilno, ali iza mirne vanjštine skriva složenu prošlost.

Posao: Dugoročni planovi bit će ponovno procijenjeni. Bit će potvrđeno da se trud iz prethodnog razdoblja polako pretvara u konkretnu prednost. Moguće je da će se javiti osoba koja nudi suradnju, preporuku ili povratak na ranije započet projekt.

Zdravlje: Umor će biti povezan s dugotrajnim osjećajem odgovornosti. Posebna osjetljivost mogla bi biti prisutna u području kostiju, zglobova ili leđa. Tijekom mirnijih trenutaka bit će vraćena čvrstoća koja je posljednjih dana bila narušena.

Snovi i vizije: Snovi će sadržavati stepenice, planine, satove ili stare građevine. Njima će biti prikazan spor, ali siguran napredak prema važnom cilju. Jedna slika iz sna mogla bi otkriti što mora biti završeno prije početka novog poglavlja.