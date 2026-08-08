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Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 08. i 09. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 08. i 09. 08. 2026.
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Ljubav: Vikend će donijeti potrebu za većom slobodom, ali i neočekivanu emocionalnu bliskost. Susret povezan s putovanjem, izlaskom ili osobom iz drugog grada mogao bi probuditi snažan interes. U postojećim odnosima bit će otvorena tema budućih planova.

Posao: Nova ideja bit će potaknuta razgovorom s osobom drukčijeg iskustva ili pogleda na svijet. Bit će razmotrena mogućnost edukacije, putovanja ili širenja poslovanja. Jedna naizgled slučajna informacija mogla bi postati početak važnog profesionalnog pravca.

Zdravlje: Pojačana energija poticat će kretanje i promjenu okoline. Ipak, pretjerivanje bi moglo biti praćeno naglim padom snage. Tijelu će najviše odgovarati izmjena aktivnosti, svježeg zraka i dovoljno sna.

Snovi i vizije: Snovi će biti povezani s dalekim mjestima, cestama, zrakoplovima ili nepoznatim jezicima. Njima će biti najavljena promjena perspektive ili izlazak iz ustaljenih granica. Mogao bi se pojaviti snažan osjećaj da se približava važna životna pustolovina.

Dnevni Horoskop Strijelac

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