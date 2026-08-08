Dnevni horoskop, Strijelac, 08. i 09. 08. 2026.

Ljubav: Vikend će donijeti potrebu za većom slobodom, ali i neočekivanu emocionalnu bliskost. Susret povezan s putovanjem, izlaskom ili osobom iz drugog grada mogao bi probuditi snažan interes. U postojećim odnosima bit će otvorena tema budućih planova.

Posao: Nova ideja bit će potaknuta razgovorom s osobom drukčijeg iskustva ili pogleda na svijet. Bit će razmotrena mogućnost edukacije, putovanja ili širenja poslovanja. Jedna naizgled slučajna informacija mogla bi postati početak važnog profesionalnog pravca.

Zdravlje: Pojačana energija poticat će kretanje i promjenu okoline. Ipak, pretjerivanje bi moglo biti praćeno naglim padom snage. Tijelu će najviše odgovarati izmjena aktivnosti, svježeg zraka i dovoljno sna.

Snovi i vizije: Snovi će biti povezani s dalekim mjestima, cestama, zrakoplovima ili nepoznatim jezicima. Njima će biti najavljena promjena perspektive ili izlazak iz ustaljenih granica. Mogao bi se pojaviti snažan osjećaj da se približava važna životna pustolovina.