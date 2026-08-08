Dnevni horoskop, Vodenjak, 08. i 09. 08. 2026.

Ljubav: Neobičan susret ili neočekivana poruka mogli bi potpuno promijeniti raspoloženje. Bit će privučena osoba koja ne odgovara uobičajenim očekivanjima. U stabilnim odnosima bit će otvorena tema veće osobne slobode, novih iskustava ili promjene zajedničke rutine.

Posao: Originalna ideja bit će prihvaćena s više zanimanja nego što se očekivalo. Mogla bi biti uspostavljena komunikacija s osobom, grupom ili organizacijom koja djeluje izvan uobičajenog kruga. Poslovna promjena još neće biti dovršena, ali će njezin dolazak biti jasno najavljen.

Zdravlje: Živčani sustav bit će osjetljiv na preveliku količinu informacija i društvenih podražaja. Umor bi se mogao pojaviti naglo, bez prethodnog upozorenja. Nakon povlačenja iz bučne atmosfere bit će obnovljena mentalna jasnoća.

Snovi i vizije: Snovi će biti neobični, futuristički i ispunjeni simbolima tehnologije, neba ili električne energije. Pojedine slike mogle bi djelovati nelogično, ali će sadržavati važnu intuitivnu poruku. Moguće je da će rješenje jednog problema biti viđeno najprije u snu.