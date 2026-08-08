Dnevni horoskop, Ribe, 08. i 09. 08. 2026.

Ljubav: Romantična atmosfera bit će snažna, ali granica između želja i stvarnosti mogla bi postati zamagljena. Bit će osjetljiva tuđa emocija čak i bez izgovorenih riječi. Jedan pogled, dodir ili slučajan susret mogao bi probuditi osjećaj koji se neće lako zaboraviti.

Posao: Intuicijom će biti prepoznata prilika koju drugi možda neće odmah primijetiti. Kreativan projekt mogao bi dobiti novu inspiraciju ili podršku iz neočekivanog izvora. Ipak, iza nejasnog obećanja mogla bi biti skrivena obveza koja još nije potpuno predstavljena.

Zdravlje: Emocionalna osjetljivost bit će pojačana, pa će i tijelo reagirati na atmosferu iz okoline. Mogući su promjenjiva energija, potreba za snom ili povremena odsutnost koncentracije. Mir, voda i povlačenje iz napetih situacija donijet će osjećaj duboke obnove.

Snovi i vizije: Snovi će biti iznimno živopisni i mogli bi se pamtiti dugo nakon buđenja. U njima će se pojavljivati more, glazba, preminule osobe ili nepoznati krajolici. Jedna poruka iz sna mogla bi biti shvaćena tek nekoliko dana poslije, kada se dogodi neočekivana podudarnost.