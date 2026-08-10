Dnevni horoskop, Lav, 10. 08. 2026.

Ljubav: Pažnja će biti usmjerena prema Lavu, ali neće svaka namjera biti odmah prepoznata. U postojećem odnosu bit će ponovno probuđena strast koja je posljednjih dana bila potisnuta obvezama. Slobodnim Lavovima mogao bi biti upućen vrlo izravan znak interesa.

Posao: Znanje i autoritet bit će stavljeni u prvi plan. Jedan rezultat mogao bi biti javno pohvaljen, iako će iza njega stajati mnogo nevidljivog rada. Istodobno će biti otkrivena i osoba koja se pokušavala okoristiti tuđim zaslugama.

Zdravlje: Vitalnost će biti dobra, ali će se energija trošiti brže nego što će se primjećivati. Moguća će biti osjetljivost leđa ili kralježnice nakon duljeg sjedenja. Krajem dana bit će potreban mirniji tempo kako bi se snaga obnovila.