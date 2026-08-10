Dnevni horoskop, Blizanci, 10. 08. 2026.

Ljubav: Jedan razgovor bit će započet bez velikih očekivanja, ali će se pretvoriti u nešto mnogo značajnije. U vezi će biti otkrivena partnerova misao koja je dosad bila pažljivo skrivana. Slobodni Blizanci mogli bi biti iznenađeni privlačnošću prema osobi koju već poznaju.

Posao: Tijekom dana bit će primljeno više informacija nego što će ih biti moguće odmah obraditi. Jedna naizgled nevažna pojedinost pokazat će se presudnom za daljnji razvoj situacije. Poslovna prednost bit će ostvarena zahvaljujući brzoj procjeni i dobroj komunikaciji.

Zdravlje: Mentalna aktivnost bit će izrazito pojačana, zbog čega će odmor biti teže postignut. Moguća će biti prolazna napetost u ramenima i rukama. U drugom dijelu dana energija će biti ujednačenija, a raspoloženje vedrije.