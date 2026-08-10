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Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 10. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Rak, 10. 08. 2026.
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10.8.2026.
0:01
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Ljubav: Emocije će biti dublje nego što će biti pokazano riječima. Partnerova šutnja mogla bi biti pogrešno protumačena, no uskoro će biti otkriven njezin pravi razlog. Slobodnim Rakovima mogla bi se vratiti osoba čija priča još nije potpuno završena.

Posao: Na radnom mjestu bit će zatraženo više strpljenja nego brzine. Jedna stara obveza ponovno će biti otvorena, ali će ovaj put biti pronađeno trajno rješenje. Podrška će stići od osobe od koje se nije očekivala.

Zdravlje: Emocionalna napetost mogla bi se odraziti na probavu i kvalitetu sna. Tijelo će slati jasne znakove kada bude dosegnuta granica iscrpljenosti. Predvečer će biti osjetno smanjen unutarnji pritisak.

Dnevni Horoskop Rak
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