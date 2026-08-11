Dnevni horoskop, Ovan, 11. 08. 2026.

Ljubav: Emocije će biti pokrenute događajem koji se nije mogao unaprijed predvidjeti. U postojećim odnosima bit će otvorena tema koja je dulje vrijeme ostajala po strani. Slobodnim ovnovima mogla bi biti upućena poruka koja će probuditi znatiželju. Do kraja dana bit će jasnije kome se doista može vjerovati.

Posao: Na poslovnom planu bit će primijećen trud koji je ranije prolazio gotovo nezapaženo. Moguće je da će biti pokrenut razgovor o novcu, odgovornosti ili novoj ulozi. Jedna će se odluka pokazati važnijom nego što će se u prvom trenutku činiti. Financijska situacija postupno će biti postavljena na stabilnije temelje.

Zdravlje: Bit će osjećana povećana potreba za odmorom i povlačenjem od pretjerane buke. Napetost iz prethodnih dana mogla bi se odraziti kroz umor ili manjak koncentracije. Tijekom dana energija će ipak biti vraćena. Večer će donijeti osjećaj većeg unutarnjeg mira.