Dnevni horoskop, Jarac, 10. 08. 2026.

Ljubav: Osjećaji će biti pokazani suptilno, ali nedvosmisleno. U stabilnim odnosima bit će otvorena tema zajedničke budućnosti ili važne obveze. Slobodni Jarci mogli bi primijetiti da ih već neko vrijeme promatra osoba iz poslovnog ili društvenog okruženja.

Posao: Odgovornost koja je ranije djelovala kao teret sada će biti pretvorena u prednost. Nadređena osoba mogla bi pokazati više povjerenja nego prije. Financijski pomak neće biti velik, ali će potvrditi da je odabrani smjer ispravan.

Zdravlje: Izdržljivost će biti dobra, no kronični umor mogao bi nakratko izići na površinu. Posebna osjetljivost bit će moguća u području koljena, zglobova ili leđa. Do kraja dana bit će postignuta veća tjelesna i emocionalna stabilnost.