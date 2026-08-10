Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 10. 08. 2026.
Ljubav: Skrivena emocija bit će mnogo snažnija nego što će se moći prikriti. U partnerskom odnosu moglo bi biti postavljeno pitanje na koje se dugo čekao odgovor. Slobodnim Škorpionima približit će se osoba čije namjere neće odmah biti potpuno jasne.
Posao: Informacija povjerljive prirode mogla bi biti povjerena upravo Škorpionu. U pozadini jednog poslovnog događaja bit će otkriven motiv koji dosad nije bio vidljiv. Zahvaljujući dobroj procjeni bit će izbjegnuta nepovoljna obveza.
Zdravlje: Energija će biti intenzivna, ali ne i ravnomjerno raspoređena. Kratka razdoblja snažnog poleta bit će izmijenjena trenucima iscrpljenosti. Emocionalno rasterećenje donijet će osjetno poboljšanje općeg stanja.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Novi svjedoci ruše policijsku verziju incidenta u Karlovcu? 'Klima je radila, ljudi nisu sami izašli van!'
emedjimurje /
ČAKOVEC Zbog krađe bicikla vrijednog 200 eura završio s devet mjeseci zatvora
RI PORTAL /
Drama na Pećinama: Urušio se balkon, stradala dva maloljetnika. Vatrogasci ih izvukli iz ruševina
dubrovački dnevnik /
U Neretvi su bili Pezo, Plenković i više ministara: Poručili su kako je maraton lađa jedna od najvažnijih manifestacija
e zadar /
Požar na Vrgadi još nije ugašen, tijekom akcije sudjelovalo 56 vatrogasaca i dva kanadera!
SiB /
Važno upozorenje za kupače: Na slavonskom kupalištu Jošava pojavile se modrozelene alge
Izdvojeno
MEMORIJAL MLADEN RAMLJAK /
Dinamo ostao bez trofeja na oproštaju od Maksimira, teška ozljeda zasjenila finale
PRVA REAKCIJA /
Garcia: 'Da, opet smo primili u zadnjim minutama. Glupi golovi...'