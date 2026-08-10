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Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 10. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 10. 08. 2026.
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Ljubav: Skrivena emocija bit će mnogo snažnija nego što će se moći prikriti. U partnerskom odnosu moglo bi biti postavljeno pitanje na koje se dugo čekao odgovor. Slobodnim Škorpionima približit će se osoba čije namjere neće odmah biti potpuno jasne.

Posao: Informacija povjerljive prirode mogla bi biti povjerena upravo Škorpionu. U pozadini jednog poslovnog događaja bit će otkriven motiv koji dosad nije bio vidljiv. Zahvaljujući dobroj procjeni bit će izbjegnuta nepovoljna obveza.

Zdravlje: Energija će biti intenzivna, ali ne i ravnomjerno raspoređena. Kratka razdoblja snažnog poleta bit će izmijenjena trenucima iscrpljenosti. Emocionalno rasterećenje donijet će osjetno poboljšanje općeg stanja.

Dnevni Horoskop škorpion

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