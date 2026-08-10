FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 10. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 10. 08. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Ravnoteža u odnosu bit će nakratko narušena zbog različitih očekivanja. Ipak, jedna nježna rečenica promijenit će ton cijelog razgovora. Slobodnim Vagama mogao bi biti upućen poziv koji će naizgled djelovati prijateljski, ali će u pozadini biti skrivene romantične namjere.

Posao: Od Vage će se tražiti posredovanje između dviju suprotstavljenih strana. Smirenim nastupom bit će spriječen veći sukob. Poslovni dogovor mogao bi biti približen završetku, ali će jedna važna stavka još morati biti usklađena.

Zdravlje: Raspoloženje će biti promjenjivo i povezano s atmosferom u okolini. Moguća će biti blaga iscrpljenost zbog pretjeranog prilagođavanja tuđim potrebama. U večernjim satima bit će vraćen osjećaj lakoće.

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno