Dnevni horoskop, Vaga, 10. 08. 2026.

Ljubav: Ravnoteža u odnosu bit će nakratko narušena zbog različitih očekivanja. Ipak, jedna nježna rečenica promijenit će ton cijelog razgovora. Slobodnim Vagama mogao bi biti upućen poziv koji će naizgled djelovati prijateljski, ali će u pozadini biti skrivene romantične namjere.

Posao: Od Vage će se tražiti posredovanje između dviju suprotstavljenih strana. Smirenim nastupom bit će spriječen veći sukob. Poslovni dogovor mogao bi biti približen završetku, ali će jedna važna stavka još morati biti usklađena.

Zdravlje: Raspoloženje će biti promjenjivo i povezano s atmosferom u okolini. Moguća će biti blaga iscrpljenost zbog pretjeranog prilagođavanja tuđim potrebama. U večernjim satima bit će vraćen osjećaj lakoće.