Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 10. 08. 2026.
Ljubav: Ljubavna situacija dobit će vedriji i spontaniji ton. Jedan susret mogao bi se dogoditi sasvim slučajno, ali će ostaviti snažan dojam. U vezama će biti ponovno probuđena želja za zajedničkim planovima i novim iskustvima.
Posao: Nova mogućnost pojavit će se izvan uobičajenog kruga suradnika. Isprva će djelovati nesigurno, no u njoj će biti prepoznat veći potencijal. Jedan razgovor mogao bi biti početak projekta koji će se razvijati tijekom sljedećih mjeseci.
Zdravlje: Tjelesna energija bit će dobra, a raspoloženje optimistično. Ipak, zbog prenagljenosti bi mogla biti zanemarena potreba za odmorom. U večernjim satima osjetljivost bi se mogla pojaviti u području kukova ili nogu.
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