Dnevni horoskop, Ribe, 10. 08. 2026.

Ljubav: Intuicijom će biti prepoznato ono što druga strana još neće biti spremna izgovoriti. U postojećem odnosu bit će stvoren trenutak duboke povezanosti i razumijevanja. Slobodnim Ribama mogla bi se pojaviti osoba koja će djelovati poznato, gotovo kao da je susret već jednom bio proživljen.

Posao: Kreativna zamisao dobit će konkretniji oblik. Netko će prepoznati vrijednost ideje koja je ranije bila zanemarena ili nedovoljno shvaćena. Ipak, jedna nejasna poslovna ponuda sadržavat će detalj koji će tek naknadno biti razotkriven.

Zdravlje: Osjetljivost na raspoloženja drugih ljudi bit će povećana. Umor bi se mogao pojaviti bez jasnog fizičkog razloga, kao posljedica emocionalne zasićenosti. Mirniji završetak dana donijet će obnovu energije i izraženiji osjećaj unutarnjeg sklada.