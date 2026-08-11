Dnevni horoskop, Bik, 11. 08. 2026.

Ljubav: U ljubavnom odnosu bit će vraćen osjećaj sigurnosti koji je posljednjih dana bio poljuljan. Jedna iskrena gesta mogla bi imati mnogo snažniji učinak od velikih riječi. Slobodnim Bikovima bit će privučena pozornost osobe koja se dosad držala na određenoj udaljenosti. Nešto što je izgledalo kao slučajnost pokazat će se vrlo zanimljivim susretom.

Posao: Bit će otvorena mogućnost da se riješi pitanje koje je dugo stvaralo financijski ili organizacijski pritisak. Određeni rezultati bit će prepoznati, čak i ako priznanje ne bude odmah izrečeno. Moguće je da će stići informacija povezana s dodatnom zaradom ili novim projektom. Stabilnost će biti osnažena promjenom koja se ranije činila nepotrebnom.

Zdravlje: Tijelo će tražiti sporiji ritam i više vremena za oporavak. Osjetljivost bi mogla biti pojačana zbog nakupljenog umora. Tijekom dana bit će vraćen osjećaj snage i ravnoteže. Posebno će se osjetiti povezanost između emocionalnog mira i fizičkog stanja.