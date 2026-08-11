Dnevni horoskop, Lav, 11. 08. 2026.

Ljubav: Pažnja će biti snažno usmjerena prema vama, čak i ondje gdje to neće biti odmah primijećeno. U postojećim odnosima mogla bi biti obnovljena strast ili ponovno otvoreno pitanje zajedničke budućnosti. Slobodnim Lavovima bit će ponuđena prilika za novo poznanstvo pod neobičnim okolnostima. Jedan pogled mogao bi reći mnogo više nego cijeli razgovor.

Posao: Vaša prisutnost bit će teško zanemariva, a rezultat prethodnog rada mogao bi biti javno pohvaljen. Moguće je da će biti ponuđena veća odgovornost ili prostor za samostalnije djelovanje. Financijska korist neće doći potpuno slučajno, nego kao posljedica ranijih poteza. Jedan će se rizik pokazati opravdanim.

Zdravlje: Vitalnost će biti naglašena, ali će istodobno postojati sklonost pretjerivanju. Organizam bi mogao jasno pokazati kada je granica prijeđena. Tijekom dana bit će osjećana velika količina energije. U večernjim satima mogla bi se pojaviti potreba za potpunim odmorom.