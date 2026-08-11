Dnevni horoskop, Rak, 11. 08. 2026.

Ljubav: Jedan osjećaj koji je dugo bio potiskivan bit će ponovno probuđen. U odnosima će biti naglašena potreba za sigurnošću, pripadanjem i iskrenošću. Slobodnim Rakovima mogla bi se vratiti osoba ili tema za koju se vjerovalo da pripada prošlosti. Bit će otkriveno da određena priča ipak nije završila onako kako se mislilo.

Posao: Financijsko pitanje moglo bi biti stavljeno u prvi plan. Bit će donesena odluka kojom će se pokušati sačuvati ono što je već stečeno. Na poslu će određene okolnosti zahtijevati veću diskreciju nego inače. Jedan razgovor iza zatvorenih vrata mogao bi donijeti neočekivano povoljan razvoj situacije.

Zdravlje: Emocionalna osjetljivost bit će izraženija i lako će se odraziti na razinu energije. Moguća je potreba za većom količinom sna ili povlačenjem iz društvenih aktivnosti. Tijelo će brzo reagirati na promjene raspoloženja. Do večeri će biti postignuta bolja unutarnja ravnoteža.