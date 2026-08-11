Dnevni horoskop, Djevica, 11. 08. 2026.

Ljubav: Nešto skriveno moglo bi biti prepoznato bez potrebe za dodatnim objašnjenjima. U odnosima će se osjetiti promjena tona, a sitnice će imati neobično veliko značenje. Slobodnim Djevicama mogla bi se približiti osoba koja zasad neće pokazati sve svoje namjere. Emocionalna istina bit će jasnija tek nakon određenog odmaka.

Posao: Poslovne obveze bit će odrađene precizno, ali će se iza kulisa događati nešto mnogo važnije. Jedna informacija mogla bi biti zadržana dok ne dođe pravi trenutak za njezino objavljivanje. Financijski će biti potvrđeno da je oprez iz prethodnog razdoblja imao smisla. Novi plan počet će dobivati konkretniji oblik.

Zdravlje: Umor bi mogao biti prisutan i prije nego što bude pronađen jasan razlog za njega. Organizam će pokazivati potrebu za regeneracijom nakon duljeg razdoblja napetosti. Psihičko rasterećenje bit će posebno važno za opće stanje. Do kraja dana bit će osjetno smanjenje unutarnjeg pritiska.