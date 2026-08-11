Dnevni horoskop, Škorpion, 11. 08. 2026.

Ljubav: Emocionalni intenzitet bit će teško sakriti, čak i ako će se pokušavati zadržati potpuna kontrola. U vezama bi moglo biti otvoreno pitanje povjerenja, odanosti ili zajedničkih očekivanja. Slobodnim Škorpionima mogla bi se približiti osoba koja već dulje vrijeme promatra situaciju iz sjene. Jedna tajna mogla bi biti otkrivena upravo onda kada se najmanje očekuje.

Posao: Važan poslovni trenutak mogao bi vas staviti u središte pozornosti. Bit će procjenjivani rezultati, ali i sposobnost djelovanja pod pritiskom. Moguće je priznanje, promjena položaja ili razgovor s autoritetom. Financijska situacija mogla bi se poboljšati zahvaljujući odluci donesenoj prije nekoliko tjedana.

Zdravlje: Velika količina unutarnje energije bit će prisutna tijekom cijelog dana. Ako su prethodnih dana bile potiskivane emocije, tijelo bi moglo reagirati osjećajem napetosti. Snaga će se brzo vraćati nakon kraćih razdoblja odmora. Večer će donijeti emocionalno rasterećenje.