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Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 11. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 11. 08. 2026.
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Ljubav: Društvene okolnosti mogle bi donijeti zanimljiv obrat u ljubavnom životu. U postojećim odnosima bit će pokrenuti razgovori o planovima koji sežu dalje u budućnost. Slobodnim Vagama nova osoba mogla bi biti predstavljena preko zajedničkih poznanika. Privlačnost će nastati postupno, ali će biti teško zanemariva.

Posao: Jedna suradnja mogla bi pokazati mnogo veći potencijal nego što se očekivalo. Bit će primljena podrška od osobe čiji utjecaj nije zanemariv. Planovi vezani uz budućnost počet će se konkretnije razvijati. Financijska korist mogla bi biti povezana s timskim radom ili starim kontaktom.

Zdravlje: Raspoloženje će biti stabilnije kada bude smanjena izloženost tuđim problemima. Moguće je osjećanje blagog mentalnog zamora zbog prevelikog broja razgovora i obaveza. Tijelo će dobro reagirati na mirniji ritam. Pred kraj dana bit će vraćen osjećaj lakoće.

Dnevni Horoskop Vaga

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