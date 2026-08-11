Dnevni horoskop, Vodenjak, 11. 08. 2026.

Ljubav: Partnerski odnosi bit će u središtu događanja. Nešto što je dugo ostalo nedorečeno moglo bi biti izrečeno na vrlo izravan način. Slobodnim Vodenjacima bit će privučena osoba koja djeluje potpuno drukčije od njihovih dosadašnjih izbora. Između dvije osobe mogla bi se pojaviti neočekivana i vrlo snažna kemija.

Posao: Suradnje će imati ključnu ulogu u razvoju poslovnih događaja. Moguće je sklapanje dogovora koji će promijeniti dosadašnji način rada. Jedna osoba mogla bi vam ponuditi ono što se dugo pokušavalo postići samostalno. Financijska korist bit će vezana uz dobru procjenu ljudi i okolnosti.

Zdravlje: Energija će biti povezana s emocionalnim stanjem više nego inače. Napet odnos ili neizgovorena misao mogli bi se osjetiti kroz nemir i pad koncentracije. Nakon rješavanja jedne situacije bit će vraćen osjećaj lakoće. Večer će donijeti znatno mirniju atmosferu.