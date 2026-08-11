Dnevni horoskop, Jarac, 11. 08. 2026.

Ljubav: Dublje emocije bit će pokrenute situacijom koja se neće moći promatrati površno. U odnosima će se otvarati pitanja bliskosti, povjerenja i svega što je dosad bilo prešućivano. Slobodnim Jarcima mogla bi biti privučena osoba snažne i pomalo tajanstvene energije. Jedan susret mogao bi ostaviti mnogo jači dojam nego što će se odmah priznati.

Posao: Financije će zahtijevati posebnu pažnju jer bi mogla biti donesena odluka vezana uz zajednički novac, dugovanje ili ulaganje. Na poslu će se pojaviti situacija u kojoj će biti potrebno pokazati hladnokrvnost. Ono što drugima bude izgledalo kao problem vama bi moglo postati prilika. Rezultat će biti povoljniji nego što se u početku očekivalo.

Zdravlje: Tijelo će biti osjetljivije na dugotrajni stres. Moguće je da će se kroz umor pokazati potreba za ozbiljnijim usporavanjem ritma. Psihička snaga ipak će ostati izrazita. Do večeri će biti vraćen osjećaj kontrole i stabilnosti.