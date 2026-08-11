Dnevni horoskop, Ribe, 11. 08. 2026.

Ljubav: Emocije će se razvijati kroz male, gotovo neprimjetne znakove pažnje. U postojećim odnosima bit će naglašena svakodnevna bliskost više nego velike romantične geste. Slobodnim Ribama mogla bi privući pozornost osoba koju već susreću kroz posao ili svakodnevne obaveze. Ono što počne nenametljivo moglo bi uskoro postati mnogo značajnije.

Posao: Radni dan bit će ispunjen obavezama, ali će biti postignuto više nego što se očekivalo. Jedan problem koji se ponavljao konačno bi mogao biti riješen. Vaša pouzdanost bit će zapažena od osobe koja odlučuje o budućim zadacima ili projektima. Financijska situacija bit će postupno stabilizirana kroz praktične odluke.

Zdravlje: Tijelo će tražiti veću ravnotežu između aktivnosti i odmora. Moguća je osjetljivost na manjak sna ili nepravilnu dnevnu rutinu. Energija će se tijekom dana postupno popravljati. Predvečer će biti osjećena veća psihička i fizička smirenost.