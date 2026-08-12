Dnevni horoskop, Ovan, 12. 08. 2026.

Ljubav: Bit će otvoren prostor za razgovor koji se već neko vrijeme odgađa. U odnosima će biti otkriveno više osjećaja nego što se očekivalo, a jedna rečenica mogla bi potpuno promijeniti dojam o bliskoj osobi. Slobodnim Ovnovima bit će ponuđen zanimljiv znak pažnje koji neće djelovati slučajno.

Posao: Na poslovnom planu bit će primijećen trud koji je ranije prolazio nezapaženo. Moguće je da će se pojaviti informacija koja će otvoriti vrata novom zadatku, suradnji ili financijskoj prilici. Nešto što je dugo bilo zakočeno napokon će biti pokrenuto.

Zdravlje: Bit će osjetljiva ravnoteža između snažne energije i potrebe za odmorom. Tijelo bi moglo jasnije pokazati gdje se posljednjih dana trošilo previše snage. Pred kraj dana bit će osjećen veći unutarnji mir i povratak stabilnosti.