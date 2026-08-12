Dnevni horoskop, Lav, 12. 08. 2026.

Ljubav: Bit će pojačana privlačnost i želja za izražavanjem osjećaja. Od osobe koja je dosad djelovala suzdržano mogao bi biti napravljen potez koji će probuditi iznenađenje. U vezama će biti vraćena iskra koja je posljednjih dana bila potisnuta svakodnevnim obvezama.

Posao: Na poslovnoj sceni bit ćete vidljiviji nego inače, a vaš će doprinos biti teško zanemariti. Mogla bi biti ponuđena nova odgovornost koja će istodobno djelovati kao izazov i priznanje. Jedan razgovor s autoritetom mogao bi imati veći značaj nego što će se u prvi trenutak činiti.

Zdravlje: Energija će biti snažna, ali bi mogla dolaziti u valovima. U jednom dijelu dana bit će prisutna potreba za akcijom, dok će kasnije biti osjećen nagli pad snage. Nakon toga bit će vraćena stabilnost i osjećaj unutarnje kontrole.