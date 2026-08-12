Dnevni horoskop, Blizanci, 12. 08. 2026.

Ljubav: Bit će izgovoreno nešto što se dugo zadržavalo između redaka. U postojećim odnosima mogla bi biti razriješena nejasnoća koja je stvarala nepotrebnu distancu. Slobodnim Blizancima pažnju bi mogla privući osoba čija će duhovitost odmah probuditi znatiželju.

Posao: Tijekom dana bit će primljeno više informacija nego inače, a jedna od njih pokazat će se posebno važnom. Moguća je iznenadna promjena plana koja će u početku djelovati kao komplikacija, ali bi mogla donijeti bolji rezultat. Vaš način razmišljanja bit će zapažen.

Zdravlje: Mentalna aktivnost bit će pojačana, pa će biti teško potpuno isključiti misli. Moguće je osjećanje nemira ili promjenjive koncentracije. Kasnije tijekom dana bit će pronađen trenutak u kojem će se napetost početi prirodno smanjivati.