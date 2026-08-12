Dnevni horoskop, Vaga, 12. 08. 2026.

Ljubav: Bit će uspostavljena ravnoteža u odnosu koji je posljednjih dana bio pun neizgovorenih pitanja. Jedna osoba mogla bi pokazati osjećaje upravo onda kada se to najmanje očekuje. Slobodnim Vagama bit će zanimljiv susret u kojem će se odmah osjetiti neobična bliskost.

Posao: Na poslovnom planu bit će potrebno biranje između dvije mogućnosti koje na prvi pogled djeluju jednako privlačno. Dodatna informacija mogla bi potpuno promijeniti prvotni dojam. Novac ili priznanje povezano s ranijim radom mogli bi napokon doći u prvi plan.

Zdravlje: Emocionalna ravnoteža bit će snažno povezana s tjelesnim osjećajem energije. Manja napetost mogla bi se pojaviti kada se preuzmu tuđe brige ili problemi. Predvečer će biti osjećen znatno lakši i vedriji ritam.