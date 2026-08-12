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Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 12. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 12. 08. 2026.
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Ljubav: Ljubavni život bit će obilježen neočekivanim razvojem događaja. Osoba koja je dosad bila neodlučna mogla bi pokazati mnogo jasnije namjere. U vezama će biti probuđena potreba za promjenom rutine i ponovnim osjećajem uzbuđenja.

Posao: Bit će otvorena mogućnost koja će djelovati kao korak prema nečemu većem. Razgovor, poruka ili slučajan susret mogli bi pokrenuti zanimljivu poslovnu priču. Financijska situacija pokazat će prve znakove promjene koja će se razvijati i tijekom idućih dana.

Zdravlje: Energija će biti promjenjiva, ali uglavnom snažna. Pretjerana mentalna aktivnost mogla bi izazvati osjećaj unutarnjeg nemira. U večernjim satima bit će osjetno više optimizma i fizičke lakoće.

Dnevni Horoskop Strijelac

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