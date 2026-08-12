Dnevni horoskop, Jarac, 12. 08. 2026.

Ljubav: Bit će potvrđeno da stabilnost u ljubavi ne mora značiti monotoniju. Bliska osoba mogla bi iznenaditi potezom koji će pokazati više osjećaja nego što je uobičajeno. Slobodnim Jarcima mogao bi biti zanimljiv netko tko će u početku djelovati vrlo ozbiljno, ali će ubrzo pokazati sasvim drukčiju stranu.

Posao: Rezultati ranijeg rada počet će se jasnije pokazivati. Mogla bi biti spomenuta nagrada, nova pozicija ili odgovornost koja sa sobom donosi veću financijsku sigurnost. Jedan naizgled običan sastanak mogao bi imati važan nastavak.

Zdravlje: Bit će potrebno više vremena da se tijelo prilagodi tempu dana. Moguće je osjećanje težine ili umora u jutarnjim satima, dok će se energija postupno povećavati. Pred kraj dana bit će prisutan mnogo stabilniji osjećaj snage.