Dnevni horoskop, Ribe, 12. 08. 2026.

Ljubav: Intuicija će biti posebno snažna i teško će se moći zanemariti ono što se osjeća između redaka. U bliskom odnosu moglo bi biti potvrđeno nešto što se već dugo naslućivalo. Slobodnim Ribama moguć je susret koji će od početka djelovati neobično poznato i emocionalno snažno.

Posao: Bit će potrebno razlikovati stvarne prilike od obećanja koja lijepo zvuče, ali nemaju čvrstu podlogu. Jedan projekt mogao bi dobiti neočekivanu podršku ili osobu koja će ubrzati njegov razvoj. Financijsko pitanje koje je stvaralo nesigurnost počet će se raspletati.

Zdravlje: Osjetljivost će biti pojačana, osobito na stres i raspoloženje ljudi iz okoline. Moguće je da će tijelo jasno pokazivati trenutke u kojima je potrebna promjena ritma. U večernjim satima bit će osjećen snažniji unutarnji mir i emocionalno rasterećenje.