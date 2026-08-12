FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 12. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 12. 08. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Bit će napravljeno nešto neočekivano što će ljubavnu situaciju učiniti zanimljivijom. U odnosima će se otvoriti tema o budućnosti, a odgovori bi mogli biti drukčiji od onoga što se pretpostavljalo. Slobodnim Vodenjacima mogla bi se pojaviti osoba koja ni po čemu neće odgovarati njihovom uobičajenom izboru.

Posao: Originalna ideja mogla bi napokon dobiti pažnju koju zaslužuje. Bit će moguće povezivanje s osobom koja ima znanje, utjecaj ili kontakte potrebne za daljnji razvoj projekta. Jedna iznenadna promjena mogla bi poremetiti raspored, ali istodobno otvoriti novu mogućnost.

Zdravlje: Živčani sustav mogao bi biti osjetljiviji zbog velike količine informacija i aktivnosti. Energija će se brzo mijenjati, od snažnog entuzijazma do potrebe za povlačenjem. Navečer će biti vraćen osjećaj mentalne jasnoće i smirenosti.

Dnevni Horoskop Vodenjak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno