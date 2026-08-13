Dnevni horoskop, Vaga, 13. 08. 2026.

Ljubav: Bit će stvorena prilika za razgovor koji će promijeniti dinamiku jednog odnosa. Nešto što je dugo ostajalo između redaka napokon će biti izrečeno i dočekano bolje nego što se očekivalo. Slobodnim Vagama mogao bi se približiti netko čija će smirenost skrivati vrlo snažne osjećaje.

Posao: Na poslu će se tražiti brza procjena situacije, a upravo će sposobnost sagledavanja različitih strana problema biti posebno cijenjena. Jedan zastoj mogao bi neočekivano biti uklonjen zahvaljujući osobi od koje se pomoć nije očekivala. Financijski će biti naznačen stabilniji smjer, ali će konačni rezultat zahtijevati još malo vremena.

Zdravlje: Psihička ravnoteža bit će važnija od fizičke snage. Tijelo će jasno reagirati na svaku nepotrebnu napetost, ali će se jednako brzo oporavljati kada pritisak popusti. Kraj dana donijet će osjećaj rasterećenja i ugodniji san.