Dnevni horoskop, Lav, 13. 08. 2026.

Ljubav: Pažnja će biti usmjerena prema Lavovima gotovo bez njihova truda. Zauzetima će biti ponuđen dokaz privrženosti koji će ukloniti jednu staru nesigurnost. Slobodni Lavovi mogli bi se naći u vrlo zanimljivom flertu čiji će nastavak biti teško predvidjeti, ali još teže ignorirati.

Posao: Bit će istaknute sposobnosti koje su do sada možda bile nedovoljno primijećene. Jedan zadatak mogao bi Lavovima donijeti više utjecaja ili odgovornosti nego što se isprva očekivalo. Novac će zahtijevati pažljivije raspoređivanje, ali će istodobno biti otvorena mogućnost dodatne zarade.

Zdravlje: Vitalnost će biti na visokoj razini, osobito tijekom jutarnjih sati. Ipak, pretjerano trošenje energije moglo bi se osjetiti kasnije kroz iscrpljenost ili napetost. Do večeri će biti vraćen osjećaj ravnoteže i kontrole nad vlastitim ritmom.