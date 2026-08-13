Dnevni horoskop, Rak, 13. 08. 2026.

Ljubav: Emocije koje su bile potisnute bit će mnogo teže sakriti nego inače. U odnosu s voljenom osobom bit će stvoren trenutak iskrenosti nakon kojeg će mnoge stvari izgledati jednostavnije. Slobodnim Rakovima mogao bi biti upućen znak interesa od osobe koja ih već neko vrijeme promatra s distance.

Posao: Na poslovnom planu bit će završeno nešto što je dugo čekalo pravi trenutak. Postupak osobe iz radnog okruženja otkrit će kome se uistinu može vjerovati, a čije su namjere bile drugačije od onoga što se predstavljalo. Financijski će se pojaviti manji, ali vrlo koristan pomak.

Zdravlje: Pojačana emocionalna osjetljivost mogla bi se odraziti i na fizičko stanje. Bit će potrebna veća količina sna i oporavka nego tijekom prethodnih dana. Unatoč povremenom umoru, pred kraj dana bit će osjetno više unutarnjeg mira.