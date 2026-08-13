Dnevni horoskop, Djevica, 13. 08. 2026.

Ljubav: Jedna će situacija pokazati da se emocije ne mogu uvijek objasniti logikom. Zauzete Djevice bit će suočene s nježnijom stranom partnera koja se ne pokazuje često. Slobodnima će se približiti osoba koja će najprije privući pažnju inteligencijom, a tek potom emocijama.

Posao: Bit će uočena pogreška ili detalj koji je drugima promaknuo, a upravo će to donijeti određenu prednost. Poslovni razgovori odvijat će se ozbiljnije nego inače i iz njih bi mogao proizaći konkretan dogovor. Financijski će biti potvrđeno da se strpljenje iz prethodnog razdoblja počinje isplaćivati.

Zdravlje: Organizam će reagirati na stres brže nego inače, osobito kroz napetost u području vrata, ramena ili probave. Tijekom dana postupno će se smanjivati unutarnji pritisak. Navečer će biti osjetna potreba za tišinom i odmakom od svakodnevne gužve.