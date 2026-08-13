Dnevni horoskop, Škorpion, 13. 08. 2026.

Ljubav: Na površinu će izaći osjećaj koji je netko dugo pokušavao zadržati za sebe. Zauzeti Škorpioni mogli bi otkriti nešto o partnerovim mislima što će ih istodobno iznenaditi i zaintrigirati. Slobodnima se može dogoditi susret snažne privlačnosti, ali prava priroda tog odnosa neće odmah biti otkrivena.

Posao: Iza jednog poslovnog razgovora skrivati će se više nego što će biti otvoreno rečeno. Bit će prepoznata prilika koju bi drugi mogli previdjeti, a njezina vrijednost postat će jasnija tijekom sljedećih dana. Novčano pitanje koje je izazivalo zabrinutost počet će dobivati povoljniji smjer.

Zdravlje: Energija će dolaziti u valovima, pa će se razdoblja velike snage izmjenjivati s potrebom za povlačenjem. Psihička napetost bit će izraženija ako se budu gomilale neizgovorene emocije. Do kraja dana bit će postignut osjećaj unutarnjeg čišćenja i veće smirenosti.