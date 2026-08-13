Dnevni horoskop, Ribe, 13. 08. 2026.

Ljubav: Intuicija će biti iznimno snažna i mnoge će stvari biti shvaćene prije nego što budu izgovorene. U stabilnim odnosima bit će doživljen emotivan trenutak koji će potvrditi dubinu postojeće povezanosti. Slobodne Ribe mogle bi primijetiti da iza jednog naizgled prijateljskog odnosa već neko vrijeme postoje mnogo dublji osjećaji.

Posao: Jedna nejasna poslovna situacija konačno će početi dobivati konkretan oblik. Bit će otkriven podatak koji će promijeniti pogled na određeni projekt, suradnju ili osobu iz poslovnog okruženja. Financijski će se pojaviti manji pomak koji će biti važniji kao znak promjene nego zbog samog iznosa.

Zdravlje: Osjetljivost organizma bit će pojačana, osobito na stres i nedostatak sna. Istodobno će biti prisutan snažan osjećaj unutarnje obnove i postupnog oslobađanja od napetosti. Pred kraj dana bit će postignuta emocionalna ravnoteža koja će se pozitivno odraziti i na fizičko stanje.