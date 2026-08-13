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Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 13. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 13. 08. 2026.
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Ljubav: Ljubavni događaji mogli bi krenuti smjerom koji nije bio planiran. U postojećim odnosima bit će otvorena neobična, ali vrlo važna tema koja će dovesti do boljeg razumijevanja. Slobodnim Vodenjacima može se pojaviti osoba koja će ih privući upravo zato što neće nalikovati nikome iz njihove prošlosti.

Posao: Bit će predstavljena ideja koja u početku može djelovati riskantno, ali će u sebi nositi zanimljiv potencijal. Način razmišljanja Vodenjaka bit će primijećen upravo ondje gdje je prethodno nailazio na nerazumijevanje. Financijski će biti moguć neočekivan priljev ili informacija koja mijenja dosadašnje planove.

Zdravlje: Mentalna aktivnost bit će izrazito snažna, zbog čega će odmor biti teže postići. Povremena nervoza mogla bi se pojaviti bez jasnog vanjskog razloga. U drugom dijelu dana bit će pronađen način za ponovno uspostavljanje osjećaja lakoće i unutarnje slobode.

Dnevni Horoskop Vodenjak

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