Dnevni horoskop, Bik, 14. 08. 2026.

Ljubav: U ljubavnom životu bit će probuđene emocije koje su dugo bile potisnute. Od osobe koja inače teško pokazuje osjećaje mogla bi biti dobivena potvrda koja će mnogo značiti. Slobodnim Bikovima pažnju bi mogla privući osoba čije namjere u početku neće biti lako pročitati.

Posao: Stabilnost će biti važnija od brzih rezultata, ali će upravo strpljenje biti nagrađeno. Mogla bi biti potvrđena informacija koja se dugo čekala, osobito kada su u pitanju novac ili novi poslovni uvjeti. Jedan razgovor iza zatvorenih vrata mogao bi imati veće značenje nego što će se isprva činiti.

Zdravlje: Energija će biti prilično stabilna, ali će potreba za odmorom postajati izraženija tijekom poslijepodneva. Posebna osjetljivost mogla bi se osjetiti u području vrata i leđa. Emotivno rasterećenje bit će povezano s osjećajem da se neke stvari napokon vraćaju pod kontrolu.