Dnevni horoskop, Ovan, 14. 08. 2026.

Ljubav: U emotivnim odnosima bit će otvoreno pitanje koje se već neko vrijeme izbjegava. Nešto što je bilo prešućeno napokon će biti izrečeno, a time će se promijeniti odnos snaga. Slobodni Ovnovi mogli bi biti iznenađeni porukom osobe za koju se smatralo da je odavno krenula drugim putem.

Posao: Na poslovnom planu bit će primijećena odlučnost koja je posljednjih dana bila posebno izražena. Jedna će se situacija razviti brže nego što je očekivano, pa bi mogla biti otvorena mogućnost za dodatnu zaradu ili odgovorniju ulogu. Financijska pitanja bit će stavljena u prvi plan.

Zdravlje: Tijelo će jasno pokazivati gdje je tijekom proteklih dana bilo pretjerivanja. Osjetljivost bi mogla biti naglašena kroz napetost i povremeni pad energije. Pred kraj dana bit će osjetno više snage i unutarnjeg mira.