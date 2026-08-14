Dnevni horoskop, Djevica, 14. 08. 2026.

Ljubav: Emocije će biti analizirane dublje nego inače, a jedan detalj neće proći nezapaženo. U odnosu bi mogla biti prepoznata promjena koju druga strana još nije spremna otvoreno priznati. Slobodne Djevice mogle bi ponovno stupiti u kontakt s osobom čija priča očito još nije završena.

Posao: Bit će potrebno razriješiti situaciju nastalu zbog tuđeg propusta ili nedostatka organizacije. Upravo će preciznost Djevice biti prepoznata kao ključna za završetak važnog zadatka. Moguće je i pokretanje razgovora o novcu, honoraru ili boljoj poslovnoj poziciji.

Zdravlje: Tijelo će tražiti više reda, osobito kada je riječ o ritmu spavanja i odmora. Probava bi mogla biti osjetljivija na stres ili nervozu. Psihičko olakšanje bit će osjetno nakon rješavanja obveze koja se dugo odgađala.