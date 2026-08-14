FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 14. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Djevica, 14. 08. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Emocije će biti analizirane dublje nego inače, a jedan detalj neće proći nezapaženo. U odnosu bi mogla biti prepoznata promjena koju druga strana još nije spremna otvoreno priznati. Slobodne Djevice mogle bi ponovno stupiti u kontakt s osobom čija priča očito još nije završena.

Posao: Bit će potrebno razriješiti situaciju nastalu zbog tuđeg propusta ili nedostatka organizacije. Upravo će preciznost Djevice biti prepoznata kao ključna za završetak važnog zadatka. Moguće je i pokretanje razgovora o novcu, honoraru ili boljoj poslovnoj poziciji.

Zdravlje: Tijelo će tražiti više reda, osobito kada je riječ o ritmu spavanja i odmora. Probava bi mogla biti osjetljivija na stres ili nervozu. Psihičko olakšanje bit će osjetno nakon rješavanja obveze koja se dugo odgađala.

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno