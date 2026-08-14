Dnevni horoskop, Rak, 14. 08. 2026.

Ljubav: U emotivnom području bit će naglašena potreba za sigurnošću i potvrdom osjećaja. Nečije ponašanje moglo bi pokazati mnogo više od riječi koje će biti izgovorene. U odnosima koji su posljednjih dana bili napeti moglo bi doći do neočekivanog približavanja.

Posao: Na poslu će biti zatvoreno jedno pitanje koje je oduzimalo mnogo energije. Rezultati ranijeg truda napokon bi mogli postati vidljivi i biti priznati od osobe čije mišljenje ima težinu. Financijska situacija bit će mirnija, iako će jedan neočekivani trošak privući pažnju.

Zdravlje: Osjetljivost će biti povećana, osobito na stres iz neposrednog okruženja. Umor koji se skupljao mogao bi biti izraženiji u prvoj polovini dana. Večer će donijeti smirenje i osjećaj da je dio emocionalnog tereta skinut s leđa.